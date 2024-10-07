Россиянам рассказали, кого нельзя привлекать к ночным сменам на работе

К ночному труду только после получения согласия можно привлечь инвалидов, работников, у которых есть дети-инвалиды, женщин, воспитывающих детей возрастом до трех лет, сотрудников, ухаживающих за членами своей семьи, родителей, воспитывающих детей до 14 лет в одиночку, а также опекунов этих детей. Также это касается отца или матери ребенка до 14 лет, если второй родитель трудится на вахте и многодетных работников, если каждый ребенок не достиг совершеннолетнего возраста.