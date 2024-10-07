Россиянам рассказали, кого нельзя привлекать к ночным сменам на работе

Работа в ночное время — это труд с десяти часов вечера до шести утра. Юристы назвали категории граждан, которым работать в это время вредно.
При этом происходят нарушения сна и процессов ферментации в желудочно-кишечном тракте. Также человек испытывает стресс.
По этим причинам в российском законодательстве появился список граждан, которым нельзя поручать ночную работу: полностью или без их согласия. С закрытым перечнем тех лиц, которым нельзя трудиться в ночные смены, можно познакомиться, открыв статью 96 ТК РФ.
На основании этого списка и разъяснений Пленума Верховного Суда, к ночному труду нельзя привлекать беременных женщин и несовершеннолетних сотрудников. Есть исключение: работников, не достигших 18 лет, можно привлечь, если они заняты в сфере искусства и культуры (радио, театр, кино, телевидение, цирк
К ночному труду только после получения согласия можно привлечь инвалидов, работников, у которых есть дети-инвалиды, женщин, воспитывающих детей возрастом до трех лет, сотрудников, ухаживающих за членами своей семьи, родителей, воспитывающих детей до 14 лет в одиночку, а также опекунов этих детей. Также это касается отца или матери ребенка до 14 лет, если второй родитель трудится на вахте и многодетных работников, если каждый ребенок не достиг совершеннолетнего возраста.
Также необходимо, чтобы таким лицам трудиться в ночную смену разрешил доктор. Для этого нужно получить медицинское заключение, подтверждающее, что у гражданина нет противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ночное время, сообщает «Консультант.ру».