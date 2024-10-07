Хабаровский «Амур» провёл 18 минут в меньшинстве и уступил в Нижнекамске

На первых минутах матча было очень много борьбы, а вот острота у ворот возникала нечасто. Впрочем, постепенно игра раскрывалась, чему способствовали многочисленные удаления хабаровчан. В одном из эпизодов гостям пришлось даже играть «3 на 5», но спецбригада меньшинства «Амура» справилась со своей задачей. Особенно хорош был вратарь гостей Игорь Бобков, отразивший в первом периоде все 17 бросков по своим воротам. У его визави Филиппа Долганова работы было куда меньше — «тигры» сделали только шесть бросков в створ.