Хабаровский «Амур» провёл 18 минут в меньшинстве и уступил в Нижнекамске

«Нефтехимик» выиграл два матча кряду после 6 поражений подряд. «Тигры» проиграли шестой матч из последних 8, сообщает ИА AmurMedia.
Как сообщает khl.ru (18+), нижнекамцы выходили на лёд после небольшой паузы: четыре дня назад они прервали неудачную полосу, одолев «Ладу» (3:2 Б). «Амур» же продолжал вояж по Татарстану: ранее хабаровчане провели два матча с «Ак Барсом» (2:3 Б, 2:1), а теперь им предстояли спаренные игры в Нижнекамске. В состав «Нефтехимика» попал выздоровевший капитан Александр Дергачёв, который занял место в первом звене атаки. В заявку «тигров» вернулись защитник Александр Щемеров и форвард Дмитрий Шевченко.
На первых минутах матча было очень много борьбы, а вот острота у ворот возникала нечасто. Впрочем, постепенно игра раскрывалась, чему способствовали многочисленные удаления хабаровчан. В одном из эпизодов гостям пришлось даже играть «3 на 5», но спецбригада меньшинства «Амура» справилась со своей задачей. Особенно хорош был вратарь гостей Игорь Бобков, отразивший в первом периоде все 17 бросков по своим воротам. У его визави Филиппа Долганова работы было куда меньше — «тигры» сделали только шесть бросков в створ.
Во втором периоде «Нефтехимик» всё-таки нашёл ключи к воротам Бобкова. На 23-й минуте Вячеслав Лещенко открыл счёт, реализовав очередное большинство хозяев хладнокровным броском в угол. Ассистентом выступил Андрей Белозёров, тем самым продливший свою результативную серию (2+5) до пяти игр. А на 31-й минуте Белозёров уже сам стал автором заброшенной шайбы, шикарно бросив из круга вбрасывания в равных составах. Голевой пас записал в актив Дергачёв, отличившийся в своём четвёртом матче кряду (1+3). Любопытно, что во втором периоде «Амур» бросал по воротам чаще соперника, но реализация «волков» оказалась лучше.
Заключительная двадцатиминутка стартовала с гола хабаровчан. Однако тренерский штаб «Нефтехимика» взял запрос и видеопросмотр подтвердил, что при взятии ворот было нарушение правил. Впрочем, на 51-й минуте «Амур» забил уже абсолютно легитимный гол усилиями Сергея Лапина, здорово сыгравшего на добивании. «Тигры» продолжали наращивать давление на ворота нижнекамцев, но в концовке получили удаление, которое реализовал Булат Шафигуллин. Окончательный счёт голом в пустые ворота установил Григорий Селезнёв. 4:1, «Нефтехимик» победил «Амур».
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Первый период явно остался за «Нефтехимиком».
— Объективно, у них было больше времени для подготовки к матчу. Мы провели две сложные игры в Казани. Чувствую, что парням где-то эмоций не хватает. И в плане движения мы проиграли первый период. Конечно, сложно выигрывать игры с таким количеством удалений.
Но я благодарен команде. Мы сегодня сражались, ловили шайбы на себя, пытались переломить матч. Моментами где-то фортуна отвернулась от нас, шайба в один момент по ленточке каталась. Готовимся к следующему матчу, сделаем работу над ошибками.