Детские пособия, пенсии и прожиточный минимум повысят в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что сейчас прожиточный минимум рассчитывается от медианного среднедушевого дохода, то есть не от средней зарплаты, а от той зарплаты, которую получает основная часть граждан страны. Но из-за высокой инфляции реальные доходы россиян отстают от роста цен, поэтому в правительстве решили повышать прожиточный минимум с учетом инфляции, рассказала парламентарий.