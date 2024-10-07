Детские пособия, пенсии и прожиточный минимум повысят в России

Детские пособия, социальные выплаты и пенсии вырастут после того, как прожиточный минимум посчитают по новым правилам. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму.
Депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что сейчас прожиточный минимум рассчитывается от медианного среднедушевого дохода, то есть не от средней зарплаты, а от той зарплаты, которую получает основная часть граждан страны. Но из-за высокой инфляции реальные доходы россиян отстают от роста цен, поэтому в правительстве решили повышать прожиточный минимум с учетом инфляции, рассказала парламентарий.
От прожиточного минимума зависит минимальный размер оплаты труда, а также размер детских пособий, различных социальных выплат, субсидий и пенсии. Например, размер социальных пенсий прямо зависит от прожиточного минимума, отметила Бессараб. Если не изменять расчет прожиточного минимума, то положение наименее защищенных слоев населения сильно ухудшится из-за инфляции, пишет «ПГ».
Отмечается, что в 2025 году прожиточный минимум посчитают по старой методике. Его повысят на 14,8%, на федеральном уровне прожиточный минимум составит для трудоспособных граждан — 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250 рублей, детей — 17 201 рубль. В некоторых регионах прожиточный минимум выше федерального из-за отдаленности и сложных климатических условий.