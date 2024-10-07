Артистов музыкального театра приглашают на гастроли культурные учреждения со всей страны

Так, в адрес труппы предложения по организации гастрольных туров поступили от 24-х театров России. Среди них — Красноярский музыкальный театр, Саратовский академический театр оперы и балета, Санкт-Петербургский музыкальный театр имени Федора Шаляпина, Пушкинский музыкально-драматический театр, Ивановский музыкальный театр и многие другие.
«Это показатель настоящей сплоченности сферы культуры страны, консолидации в непростое для Хабаровского краевого академического музыкального театра, да и в целом для региона, время. Такая поддержка имеет колоссальную значимость», — отметили в министерстве культуры края.
Кроме того, учреждения заявили о готовности оказать хабаровскому театру любую творческую помощь. Не остался в стороне и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, представители которого также выразили слова поддержку.
Отметим, в настоящее время идет процесс организации деятельности театра в новых условиях: для творческого коллектива составляется новая гастрольная программа, формируется перечень площадок для размещения труппы. Гастроли будут продолжены не только за пределами региона, но и в районах края.