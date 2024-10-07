Сотни жителей замерзают без отопления в 3-х районах Новосибирска

В нескольких районах Новосибирска произошло аварийное отключение отопления. Информация об этом появилась на интерактивной карте «Мой Новосибирск».
На левом берегу в 10 домах произошло аварийное отключение теплоснабжения:
— в Кировском районе: Римского-Корсаково, 28 и 28/2, Немировича-Данчинко, 91. Отопление должно восстановиться сегодня, 7 числа в 8:00.
— в Ленинском районе: Киевская, 15а, Новосибирская, 14а, 14, 10, 16, 12, 18. Теплоснабжение должно восстановиться сегодня, 7 октября в 17:00.
На правом берегу теплоснабжение отключено в 2-х домах:
— в Железнодорожном районе: Фабричная, 43, 45. Отключение произошло сегодня ночью, восстановится теплоснабжение 7 октября в 23:55.
«При запуске отопления, к сожалению, традиционно возникают дефекты — приходится менять до нескольких десятков метров тепловой сети. После запуска, в связи с износом труб, повреждения могут возникать снова. Каждое у меня на личном контроле», — заявил директор НТСК Максим Рябенко.
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