Сотни жителей замерзают без отопления в 3-х районах Новосибирска

«При запуске отопления, к сожалению, традиционно возникают дефекты — приходится менять до нескольких десятков метров тепловой сети. После запуска, в связи с износом труб, повреждения могут возникать снова. Каждое у меня на личном контроле», — заявил директор НТСК Максим Рябенко.