Игорь Кобзев утвердил состав оперштаба для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности

Напомним, о создании в регионе оперативного штаба для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения потребителей Иркутской области глава региона сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Заседание прошло при участии помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Валерия Попова. Игорь Кобзев отметил, что решение принято с учетом влияния энергодефицита на развитие региона, дополнительных рисков для энергобезопасности, возникающих в южной части области, появления нового типа потребления энергии, характеризующегося высокими темпами ввода центров обработки данных и снижением доступности мощности для новых проектов.