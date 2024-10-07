Игорь Кобзев утвердил состав оперштаба для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности

В документе обозначены цели и задачи штаба, его структура и состав.
Председателем оперативного штаба определен глава региона Игорь Кобзев. Заместителями председателя штаба — первый заместитель Губернатора Роман Колесов, Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев, Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников.
В состав оперативного штаба вошли члены Правительства Иркутской области, представители исполнительных органов государственной власти региона, по согласованию — представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области», ресурсоснабжающей организаций, Института систем энергетики имени Мелентьева СО РАН, Минэнерго России. По решению председателя в заседаниях оперативного штаба могут также принимать участие представители иных государственных органов и организаций.
По информации пресс-службы облправительства, заседания оперативного штаба будут проходить ежемесячно, в случае экстренной необходимости — внепланово. По решению главы региона также могут быть проведены совместные заседания оперативного штаба, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области, штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики региона, а также антитеррористической комиссии области. Заседания оперативных групп планируется проводить еженедельно.
Напомним, о создании в регионе оперативного штаба для координации работы по предотвращению дефицита электрической мощности и недопущению аварийных ситуаций в сфере энергоснабжения потребителей Иркутской области глава региона сообщил на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Иркутской области. Заседание прошло при участии помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Валерия Попова. Игорь Кобзев отметил, что решение принято с учетом влияния энергодефицита на развитие региона, дополнительных рисков для энергобезопасности, возникающих в южной части области, появления нового типа потребления энергии, характеризующегося высокими темпами ввода центров обработки данных и снижением доступности мощности для новых проектов.