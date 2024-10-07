Редких рептилий и насекомых проверили в аэропорту Хабаровска

В экзотический набор вошли редкие виды змей, игуан, скорпионов и красочных пауков. После тщательной проверки и оформления всех необходимых документов необычную труппу на самолете отправили в Петропавловск-Камчатский, где она примет участие в зрелищных мероприятиях театра.