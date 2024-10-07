Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редких рептилий и насекомых проверили в аэропорту Хабаровска

Контроль прошли 179 «пассажиров».

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Хабаровска 1 октября Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль уникальной партии животных. Специалисты проверили 33 редких рептилии и 146 декоративных насекомых, принадлежащих Красноярскому зоотеатру ООО «Дом Культуры». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В экзотический набор вошли редкие виды змей, игуан, скорпионов и красочных пауков. После тщательной проверки и оформления всех необходимых документов необычную труппу на самолете отправили в Петропавловск-Камчатский, где она примет участие в зрелищных мероприятиях театра.

Всех декоративных животных и насекомых поместили в специальные контейнеры с вентиляцией, которые обеспечивают безопасную транспортировку. В процессе проверки специалисты не обнаружили нарушений, благодаря чему живой груз смог беспрепятственно отправиться к месту назначения.

флора и фауна