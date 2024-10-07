Редких рептилий и насекомых проверили в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска 1 октября Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора провело ветеринарный контроль уникальной партии животных. Специалисты проверили 33 редких рептилии и 146 декоративных насекомых, принадлежащих Красноярскому зоотеатру ООО «Дом Культуры». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В экзотический набор вошли редкие виды змей, игуан, скорпионов и красочных пауков. После тщательной проверки и оформления всех необходимых документов необычную труппу на самолете отправили в Петропавловск-Камчатский, где она примет участие в зрелищных мероприятиях театра.
Всех декоративных животных и насекомых поместили в специальные контейнеры с вентиляцией, которые обеспечивают безопасную транспортировку. В процессе проверки специалисты не обнаружили нарушений, благодаря чему живой груз смог беспрепятственно отправиться к месту назначения.