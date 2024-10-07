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Губернатор: Встречи с жителями небольших населенных пунктов дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни

Иркутская область, НИА-Байкал — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил мемориальный комплекс «Вечная память погибшим героям» в поселке Горячий Ключ Иркутского района.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Глава региона, представители Правительства, Законодательного Собрания области, администрации Иркутского района возложил цветы к мемориалу, почтили память погибших воинов минутой молчания. Мемориал «Вечная память погибшим героям» был открыт в 2015 году к 70-летию Великой Победы. Игорь Кобзев отметил, что по его поручению к 80-летию Победы в Иркутской области приведут в порядок памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

После этого состоялась встреча Губернатора с жителями поселка. В начале мероприятия Игорь Кобзев традиционно вручил памятные часы участникам специальной военной операции и родственникам бойцов. Благодарственными письмами поощрил активных жителей, которые вносят большой вклад в развитие своего поселка и района, помогают военнослужащим, собирают гуманитарную помощь.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, встреча с жителями состоялась в Горячеключевской средней общеобразовательной школе, которая была построена в 2018 году. Игорь Кобзев поздравил педагогов и вручил приветственный адрес на имя директора школы.

Во время встречи отметили, что в последние годы поселок Горячий Ключ активно развивается, благодаря участию в государственных программах удается значительно улучшить состояние социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Так, в 2020 году была проведена модернизация станции второго подъема, увеличена мощность водозабора, освоены дополнительные скважины, в этом же году в поселке по государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» возведен фельдшерско-акушерский пункт, в 2024 году завершается строительство сетей холодного водоснабжения протяженностью более 2,9 км.

Во встрече с жителями также приняли участие представители региональных министерств. Жители поселка задали вопросы по ремонту дорог и освещенности. В связи с прокладкой сетей водоснабжения гравийная дорога была повреждена, подрядная организация и руководство Ушаковского МО до ноября должны восстановить гравийное покрытие. Губернатор поручил проработать вопрос восстановления дороги следующей весной, а также рассмотреть возможность устройства тротуара. Также жители подняли вопросы транспортного сообщения: из-за регулярных поломок люди пожаловались на маршрут 420. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области рекомендовано актуализировать расписание этого маршрута и проинформировать жителей, а также держать ситуацию на контроле, в случае неполадок — своевременно информировать людей.

Кроме того, жителей поселка Горячий Ключ беспокоит вопрос состояния Дома культуры. Старое здание местного клуба признано аварийным, учреждение функционирует на базе школы. Губернатор поручил проработать вопрос: либо отремонтировать имеющееся здание, либо построить новое. Рекомендовано войти в программу «Комплексное развитие сельских территорий».

«Сегодня услышал от жителей много вопросов, которые действительно их волнуют. Это и состояние дорог и освещенности, что важно для безопасности, требует внимания и инфраструктура поселка, работа ФАПа, механизм получения лекарств — все это нужно решать. Особо обратил внимание на просьбы семей участников СВО. Необходимо проработать вопрос организации системы одного окна для обращений участников СВО и их близких. Считаю, что такие встречи нужны как самим жителям, так и представителям власти. Во время такого диалога министерства могут обсудить с гражданами свои решения или получить от них обратную связь, чтобы понимать, что нужно улучшить. Такие встречи дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни», — подчеркнул Игорь Кобзев.