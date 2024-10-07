Губернатор: Встречи с жителями небольших населенных пунктов дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни

Глава региона, представители Правительства, Законодательного Собрания области, администрации Иркутского района возложил цветы к мемориалу, почтили память погибших воинов минутой молчания. Мемориал «Вечная память погибшим героям» был открыт в 2015 году к 70-летию Великой Победы. Игорь Кобзев отметил, что по его поручению к 80-летию Победы в Иркутской области приведут в порядок памятные места, связанные с событиями Великой Отечественной войны.
После этого состоялась встреча Губернатора с жителями поселка. В начале мероприятия Игорь Кобзев традиционно вручил памятные часы участникам специальной военной операции и родственникам бойцов. Благодарственными письмами поощрил активных жителей, которые вносят большой вклад в развитие своего поселка и района, помогают военнослужащим, собирают гуманитарную помощь.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, встреча с жителями состоялась в Горячеключевской средней общеобразовательной школе, которая была построена в 2018 году. Игорь Кобзев поздравил педагогов и вручил приветственный адрес на имя директора школы.
Во время встречи отметили, что в последние годы поселок Горячий Ключ активно развивается, благодаря участию в государственных программах удается значительно улучшить состояние социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры. Так, в 2020 году была проведена модернизация станции второго подъема, увеличена мощность водозабора, освоены дополнительные скважины, в этом же году в поселке по государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» возведен фельдшерско-акушерский пункт, в 2024 году завершается строительство сетей холодного водоснабжения протяженностью более 2,9 км.
Кроме того, жителей поселка Горячий Ключ беспокоит вопрос состояния Дома культуры. Старое здание местного клуба признано аварийным, учреждение функционирует на базе школы. Губернатор поручил проработать вопрос: либо отремонтировать имеющееся здание, либо построить новое. Рекомендовано войти в программу «Комплексное развитие сельских территорий».
«Сегодня услышал от жителей много вопросов, которые действительно их волнуют. Это и состояние дорог и освещенности, что важно для безопасности, требует внимания и инфраструктура поселка, работа ФАПа, механизм получения лекарств — все это нужно решать. Особо обратил внимание на просьбы семей участников СВО. Необходимо проработать вопрос организации системы одного окна для обращений участников СВО и их близких. Считаю, что такие встречи нужны как самим жителям, так и представителям власти. Во время такого диалога министерства могут обсудить с гражданами свои решения или получить от них обратную связь, чтобы понимать, что нужно улучшить. Такие встречи дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни», — подчеркнул Игорь Кобзев.