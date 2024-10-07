Губернатор: Встречи с жителями небольших населенных пунктов дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни

«Сегодня услышал от жителей много вопросов, которые действительно их волнуют. Это и состояние дорог и освещенности, что важно для безопасности, требует внимания и инфраструктура поселка, работа ФАПа, механизм получения лекарств — все это нужно решать. Особо обратил внимание на просьбы семей участников СВО. Необходимо проработать вопрос организации системы одного окна для обращений участников СВО и их близких. Считаю, что такие встречи нужны как самим жителям, так и представителям власти. Во время такого диалога министерства могут обсудить с гражданами свои решения или получить от них обратную связь, чтобы понимать, что нужно улучшить. Такие встречи дают возможность объективно посмотреть на все стороны жизни», — подчеркнул Игорь Кобзев.