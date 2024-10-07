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Церковный праздник 7 октября 2024: что нельзя делать в день Феклы Запрядальницы

Православные вспоминают сегодня Феклу Иконийскую.

«МК в Красноярске» собрал приметы и поверья на сегодня.

В этот день было принято играть свадьбы. Существовало поверье, что все, что сегодня «завяжешь», уже не развязать. Поэтому брак обещал быть долгим и крепким.

Запрещено сегодня предаваться унынию и печали. Будет только хуже.

Неблагоприятный день для заключения сделок.

Нельзя, чтобы в доме был беспорядок. Иначе будут проблемы с финансами.

Сегодня не стоит ходить в гости и приглашать родственников к себе домой.

Если сегодня гром гремит, то зимой будет мало снега.

Если голубь сел на подоконник, это — к деньгам.

религии