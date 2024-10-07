Церковный праздник 7 октября 2024: что нельзя делать в день Феклы Запрядальницы

«МК в Красноярске» собрал приметы и поверья на сегодня.
В этот день было принято играть свадьбы. Существовало поверье, что все, что сегодня «завяжешь», уже не развязать. Поэтому брак обещал быть долгим и крепким.
Запрещено сегодня предаваться унынию и печали. Будет только хуже.
Неблагоприятный день для заключения сделок.
Нельзя, чтобы в доме был беспорядок. Иначе будут проблемы с финансами.
Сегодня не стоит ходить в гости и приглашать родственников к себе домой.
Если сегодня гром гремит, то зимой будет мало снега.
Если голубь сел на подоконник, это — к деньгам.