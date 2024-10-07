Новый водопровод готовят к запуску в поселке Иркутского района

В поселке Горячий Ключ Иркутского района готовится к запуску новый водопровод. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, губернатор региона Игорь Кобзев выехал на место и проверил продвижение строительных работ. Специалисты обустроили более 2,9 километров водопроводных сетей за счет субсидии, выделенной областью.
— Ввод нового водопровода в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей поселка, это более 500 человек. Услышал, что есть вопросы по тарификации оплаты за воду, сегодня во время встречи с жителями Горячего Ключа еще раз обговорим это, послушаем, какие есть вопросы, — отметил Игорь Кобзев.
Сейчас сети готовы на 93%. Дело осталось за малым-подключить колонки к электропитанию и облагородить территорию. В следующем году у жителей поселка появится возможность к ним подключиться. На обустройство водопровода было выделено почти 30 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре отключат отопление в Свердловском округе из-за ремонтных работ. 7 октября тепло будет отсутствовать в нескольких домах.