Новый водопровод готовят к запуску в поселке Иркутского района

— Ввод нового водопровода в эксплуатацию позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей поселка, это более 500 человек. Услышал, что есть вопросы по тарификации оплаты за воду, сегодня во время встречи с жителями Горячего Ключа еще раз обговорим это, послушаем, какие есть вопросы, — отметил Игорь Кобзев.