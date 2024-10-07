Хабаровчане ознакомились с графиком праздничных и выходных дней в 2025 году

В нем предусмотрены 11-дневные новогодние каникулы, которые продлятся с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Нерабочие праздничные дни 4 и 5 января, которые приходятся на субботу и воскресенье, перенесли на пятницу 2 мая и среду 31 декабря. Также перенесены нерабочие дни с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая, с субботы 8 марта — на пятницу 13 июня, с субботы 1 ноября — на понедельник 3 ноября. Граждан просят планировать мероприятия и отдых с учетом утвержденного графика.