Модульные отели возводят в поселке Большое Голоустное по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»

На приобретение и монтаж некапитальных конструкций предпринимателям были выделены субсидии по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
Напомним, по поручению Президента России выделены средства на реализацию мероприятий по созданию модульных отелей. В Иркутской области в 2023—2024 годах на это направлено 602,5 млн рублей, в том числе 578,4 млн рублей — из федерального бюджета. Агентством по туризму Иркутской области заключено 15 соглашений в рамках проектов, реализация которых позволит создать комфортные мобильные гостиницы круглогодичного проживания. Номерной фонд в регионе должен увеличиться на 377, отмечает пресс-служба облправительства.
«Для Правительства Иркутской области развитие туристической отрасли — одно из приоритетных направлений работы. Модульные отели в последние годы становятся все популярнее, возможность быстрого возведения и экономичность при реализации таких проектов особенно привлекательны в условиях современного рынка. Важно, что строительство модульных отелей в России поддерживается на уровне государства, бизнес получает субсидии и поддержку. Уверен, инвестиции в этот сектор способны сделать внутренний туризм более доступным и привлекательным для широкого круга путешественников, что положительно скажется и на экономике Приангарья», — отметил Игорь Кобзев.
На создание туристической базы отдыха «Территория тайги» было выделено около 93 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На эти средства были приобретены и установлены 15 модульных зданий, сейчас в них ведется внутренняя отделка. Всего будет оборудовано 72 номера для приема туристов.
Проект «Русское подворье» также стал победителем конкурсного отбора на получение субсидии. На средства федерального и областного бюджетов, а также при собственном софинансировании инвестора приобретены и установлены два модуля, рассчитанные на два туристических номера. Ведется изготовление еще четырех модульных конструкций.
Работы по обоим проектам должны быть завершены до конца 2024 года. Однако при создании турзбазы «Территория тайги» выявлены проблемы, связанные с необходимостью увеличения мощности электроэнергии. Также проблемы с подключением электроэнергии, централизованного водоснабжения и водоотведения выявлены при реализации проекта «Русское подворье».