Модульные отели возводят в поселке Большое Голоустное по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»

«Для Правительства Иркутской области развитие туристической отрасли — одно из приоритетных направлений работы. Модульные отели в последние годы становятся все популярнее, возможность быстрого возведения и экономичность при реализации таких проектов особенно привлекательны в условиях современного рынка. Важно, что строительство модульных отелей в России поддерживается на уровне государства, бизнес получает субсидии и поддержку. Уверен, инвестиции в этот сектор способны сделать внутренний туризм более доступным и привлекательным для широкого круга путешественников, что положительно скажется и на экономике Приангарья», — отметил Игорь Кобзев.