Игорь Кобзев обсудил с жителями поселков Большое Голоустное и Малое Голоустное вопросы экологии и развития территорий

«Во всех встречах принимали участие представители Правительства. Мы видим, что люди напрямую общаются с министрами, и вопросы сразу берут в работу. Моя задача сегодня — организовать, чтобы Правительство и муниципальная власть включились в этот запросный механизм и находили конструктивные решения. Все это и формируется на этих встречах. Они непростые, многие вопросы имеют сложный или долговременный характер решения. Тем не менее, мы договорились, что будем проводить эти встречи», — рассказал Игорь Кобзев.