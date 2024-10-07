Игорь Кобзев обсудил с жителями поселков Большое Голоустное и Малое Голоустное вопросы экологии и развития территорий

Участие в этой работе приняли депутат Законодательного Собрания Галина Кудрявцева, глава Голоустненского муниципального образования Ольга Жукова, мэр Иркутского района Леонид Фролов и представители Правительства Иркутской области и администрации Иркутского района. Это уже не первый раз, когда в рамках рабочего выезда в районы Иркутской области Игорь Кобзев встречается с жителями небольших населенных пунктов. Прямой диалог позволяет людям напрямую задать вопросы и оперативно решить их, а представителям Правительства — получить обратную связь от граждан по реализуемым проектам.
В последние пять лет населенные пункты Голоустненского муниципального образования активно участвуют в государственных программах, благодаря этому наблюдаются положительные изменения по разным направлениям: социальному, транспортному, инфраструктурному и другим. В частности, с 2021 года ведется работа по внесению изменений в Генеральный план Голоустненского муниципального образования, проводится обновление системы электроосвещения в населенных пунктах, реализуются проекты по благоустройству территорий. Поселки Большое Голоустное и Малое Голоустное активно участвуют в проектах инициативного бюджетирования: благоустраивают спортивные и детские игровые площадки, общественные пространства.
Особое внимание уделяется вопросам экологии: в поселках Большое Голоустное и Малое Голоустное устанавливают контейнерные площадки, ежегодно проводят акции по уборке мусора с территории, ликвидируют несанкционированные свалки на Голоустненском тракте.
Одним из ключевых стал вопрос ремонта дорог и освещения улиц. Также жителей обоих поселков интересовали вопросы в сфере транспорта и ремонта дорог, освещения улиц, энергоснабжения, ремонта здания диспетчерской службы авиалесоохраны, строительства или ремонта клуба, здравоохранения и открытия аптеки. В обоих населенных пунктах есть проблемы с обеспечением жителей лекарственными препаратами. Губернатор поручил министерству здравоохранения региона провести работу по подготовке помещений, их лицензирования и обучения специалистов. Также региональным минздравом, министерством имущественных отношений области и местной администрацией прорабатывается вопрос передачи зданий из областной собственности в муниципальную для организации в них жилья для медицинских работников и для иных целей.
«Во всех встречах принимали участие представители Правительства. Мы видим, что люди напрямую общаются с министрами, и вопросы сразу берут в работу. Моя задача сегодня — организовать, чтобы Правительство и муниципальная власть включились в этот запросный механизм и находили конструктивные решения. Все это и формируется на этих встречах. Они непростые, многие вопросы имеют сложный или долговременный характер решения. Тем не менее, мы договорились, что будем проводить эти встречи», — рассказал Игорь Кобзев.
«Мы рады, что Игорь Кобзев посетил нашу территорию и встретился с населением. Были заданы серьезные вопросы — это дорога, перевозка пассажиров, электроснабжение, здравоохранение. Губернатор дал поручения, будем работать», — рассказала глава Голоустненского муниципального образования Ольга Жукова.
Также во время встреч Губернатор поощрил активных граждан за их вклад в развитие территорий. Поблагодарил участников специальной военной операции и их семьи, сообщает пресс-служба Правительства региона.