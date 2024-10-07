Представители областного минтруда приняли участие в вебинаре по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов

«Работодатели с численностью работников свыше 35 человек в соответствии с федеральным законодательством обязаны принимать на работу инвалидов. Министерство труда и занятости региона не только следит за выполнением обязательств по квотированию рабочих мест, но и оказывает поддержку инвалидам при трудоустройстве. С 2024 года в регионе действует мультисубсидия — компенсация затрат работодателей, принимающих на работу граждан особых категорий, в рамках которой уже трудоустроено 34 инвалида и оборудовано 10 специальных рабочих мест», — рассказала начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения минтруда Иркутской области Юлия Макарова.