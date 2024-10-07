Представители областного минтруда приняли участие в вебинаре по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов

Мероприятие прошло на площадке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области в онлайн-режиме.
Сотрудники министерства рассказали о новых правилах квотирования рабочих мест для инвалидов, способах исполнения установленной законом обязанности по выполнению квоты, а также ответили на вопросы предпринимателей.
«Работодатели с численностью работников свыше 35 человек в соответствии с федеральным законодательством обязаны принимать на работу инвалидов. Министерство труда и занятости региона не только следит за выполнением обязательств по квотированию рабочих мест, но и оказывает поддержку инвалидам при трудоустройстве. С 2024 года в регионе действует мультисубсидия — компенсация затрат работодателей, принимающих на работу граждан особых категорий, в рамках которой уже трудоустроено 34 инвалида и оборудовано 10 специальных рабочих мест», — рассказала начальник отдела надзора и контроля в сфере занятости населения минтруда Иркутской области Юлия Макарова.
Также на вебинаре руководитель Иркутского филиала Кадрового центра «Работа России» Дарья Сорвачева рассказала про возможность выполнения квоты посредством заключения соглашения с другим работодателем. 65 работодателей региона воспользовались данной возможностью, трудоустроив 404 инвалида. Список таких организаций можно получить в филиале Кадрового центра по месту осуществления деятельности работодателя, уточняет пресс-служба Правительства региона.
Узнать подробную информацию по вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов можно на сайте регионального минтруда в разделе для работодателей: goo.su/kD1pO. Адреса и телефоны Кадровых центров также размещены на сайте ведомства.