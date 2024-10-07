Волна отключений холодной воды накроет Владивосток во вторую неделю октября

В четверг, 10 октября, воду с 9:00 до 17:00 ХВС отключат в домах на проспекте 100-летия Владивостока, 78, 80, 82, 843 84а, Бородинской, 9а, Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, Русская, 50, Горной, 25, 31, 31а, 33, 33а, Зейской, 4, 4/2, 5, 10, 12, Луговой, 41, 43, 45а, Матросской 7-я, 33а. В этот же день до 20:00 временно не будет холодной воды на Верхнепортовой, 9, 9а, 11, 46, 64, 64а, 68.