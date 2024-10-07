Волна отключений холодной воды накроет Владивосток во вторую неделю октября

На этой неделе во Владивостоке ожидается отключение холодной воды. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», ХВС будет отсутствовать с 8 по 10 октября, а также на следующей неделе 15 числа.
8 октября воды не будет с 9:00 до 20:00 в домах на улицах Краснознаменный переулок, 3−11, 8, 10, Семеновская, 25а, Фонтанная, 3б. ХВС отключат из-за аварийного ремонта.
На следующие сутки с 9:00 до 17:00 воды не будет на проспекте Красного Знамени, 114−156 В, Шилкинской, 19.
В четверг, 10 октября, воду с 9:00 до 17:00 ХВС отключат в домах на проспекте 100-летия Владивостока, 78, 80, 82, 843 84а, Бородинской, 9а, Кутузова, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8 В, Русская, 50, Горной, 25, 31, 31а, 33, 33а, Зейской, 4, 4/2, 5, 10, 12, Луговой, 41, 43, 45а, Матросской 7-я, 33а. В этот же день до 20:00 временно не будет холодной воды на Верхнепортовой, 9, 9а, 11, 46, 64, 64а, 68.
Волна отключений ХВС накроет приморскую столицу и 15 числа. С 9:00 до 18:00 воды не будет на Посьетской, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 21 ст. 2, 21 ст. 3, 22, 23, 23а, а до 19:00 на проспекте Красного Знамени, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 133 В, 139.