Жителей Иркутской области приглашают принять участие в Цифровом Диктанте

В Иркутской области заявку на проведение очного мероприятия уже подал IT-куб, действующий на базе Ангарского промышленно-экономического техникума. Диктант здесь пройдет 14 октября. В дополнение состоится лекция по цифровой безопасности, сообщает пресс-служба областного Правительства.
«В 2023 году в Цифровом Диктанте приняло участие более 32 тыс. жителей Иркутской области. Среднее значение цифровой грамотности составило 6,69 балла из 10. Нам, безусловно, есть куда стремиться. Повышение цифровой грамотности населения — одна из важнейших задач, поставленных Президентом России», — отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
В целом диктант универсален, он создан с учетом особенностей разных возрастных групп, среди которых — дети 10−13 лет, подростки 14−17 лет, взрослые 18−59 лет, а также от 60 лет и старше. На основе результатов тестирования определяется индекс цифровой грамотности населения России.
Цифровой Диктант признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. В прошлом году акция проходила во всех регионах России — более 150 офлайн-точек открывали свои двери, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году акция планирует стать еще масштабнее и пройдет от Калининграда до Владивостока.
Цифровой диктант, разработанный для разных возрастных групп, позволяет узнать о новых технологиях и ближе познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами. Организатором акции выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Соорганизаторами — Региональный общественный центр интернет технологий (РОЦИТ), Народный фронт.
Принять участие в диктанте в онлайн-формате можно по ссылке: digitaldictation.ru/