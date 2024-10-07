Жителей Иркутской области приглашают принять участие в Цифровом Диктанте

Цифровой Диктант признан самой масштабной проверкой знаний в области цифровой грамотности. В прошлом году акция проходила во всех регионах России — более 150 офлайн-точек открывали свои двери, где участники акции могли не только пройти диктант, но и послушать образовательные лекции. В этом году акция планирует стать еще масштабнее и пройдет от Калининграда до Владивостока.