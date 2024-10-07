Состоялся второй этап первенства области по легкоатлетическому кроссу среди студенческих спортклубов

Соревнования прошли в Черемхово, они были посвящены Дню среднего профессионального образования. За Кубок победителя в легкоатлетическом кроссе боролись 190 участников в составе 46 студенческих команд. Юноши выявляли сильнейших на дистанции 1000 метров, девушки соревновались на дистанции 500 метров. Кросс как обязательный вид входит в зачет XII областной спартакиады «Молодежно-спортивная лига — Юность России 38», сообщает пресс-служба областного минспорта.