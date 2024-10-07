Состоялся второй этап первенства области по легкоатлетическому кроссу среди студенческих спортклубов

Соревнования прошли в Черемхово, они были посвящены Дню среднего профессионального образования. За Кубок победителя в легкоатлетическом кроссе боролись 190 участников в составе 46 студенческих команд. Юноши выявляли сильнейших на дистанции 1000 метров, девушки соревновались на дистанции 500 метров. Кросс как обязательный вид входит в зачет XII областной спартакиады «Молодежно-спортивная лига — Юность России 38», сообщает пресс-служба областного минспорта.
В общекомандном зачете среди юношей первое место заняла команда студенческого спортивного клуба Геологоразведочного техникума ИРНИТУ, второе — ССК «Триумф» Ангарского политехнического техникума, третье — ССК «Лидер-AVTO» Ангарского автотранспортного техникума.
Среди девушек на первую ступень пьедестала почета поднялась команда ССК «На волне здоровья» Ангарского педагогического колледжа, на вторую — ССК «Монолит» Черемховского педагогического колледжа, на третью — ССК «ZA спорт» Черемховского медицинского колледжа. В личном первенстве среди юношей лучший результат показал Демьян Капитонов (ССК Строитель’АТСТ), вторым финишировал Андрей Кувычка (ССК ГРТ ИРНИТУ), третьим — Егор Рязанцев (ССК «Лидер-AVTO» ААТТ).
У девушек сильнейшей стала Анна Комарова (ССК «ZA спорт» ЧМК), второе место заняла Алина Рынгина («На волне здоровья» АПК), третье — Анастасия Рунец (ССК «Монолит» ЧПК).