Очередной груз из Владивостока передан в 155-ю бригаду морской пехоты

«Ребята из отряда “Сальдо” сейчас проходят боевое слаживание на территории края и в ближайшее время отправятся на территорию проведения специальной военной операции. Они нас просили о том, чтобы мы подготовили несколько мотоциклов. Задачу выполнили, передаем восемь единиц, машины хорошие, не подведут», — уточнил глава города.