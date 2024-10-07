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Очередной груз из Владивостока передан в 155-ю бригаду морской пехоты

Большая партия груза передана в субботу, 5 октября, отряду «Сальдо» 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ.

Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Со словами напутствия к ребятам обратился глава города Константин Шестаков.

От имени предпринимателей, общественных организаций, всех неравнодушных он передал отряду, который готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции, автомобиль УАЗ, восемь мотоциклов, два дизель-генератора, три квадрокоптера и другое снаряжение и оборудование.

«Ребята из отряда “Сальдо” сейчас проходят боевое слаживание на территории края и в ближайшее время отправятся на территорию проведения специальной военной операции. Они нас просили о том, чтобы мы подготовили несколько мотоциклов. Задачу выполнили, передаем восемь единиц, машины хорошие, не подведут», — уточнил глава города.

Дополнительно бойцам переданы тепловые пушки и квадроцикл, отмечает пресс-служба мэрии.

«Это то, что сейчас пользуется спросом у ребят, то, что им необходимо, — рассказал Константин Шестаков. — Стараемся такую помощь оказывать постоянно. Вместе мы сила».