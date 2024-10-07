Секреты «Кукольной кухни» раскрыли на мастер-классе актеры театра Наций

«Возраст участников мастер-класса был совсем не важен. Мы подумали, что будет интересно поведать историю рождения разных кукольных систем — верховых, планшетных, теневых кукол, марионеток. Каждый участник смог изобрести и оживить свою театральную куклу», — сказал актер, режиссер Антон Калипанов.