Секреты «Кукольной кухни» раскрыли на мастер-классе актеры театра Наций

Мастер-класс «Кукольная кухня» (6+) прошел в рамках образовательной программы третьего Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Днем 5 октября зрителю показали уникальный спектакль «Ходжа Насреддин» (12+), а вечером все желающие собрались на малой сцене приморской Мариинки, чтобы погрузиться в волшебный мир.
Спектакль «Ходжа Насреддин» — первая работа театра Наций, когда в замкнутом пространстве «черного кабинета» появились куклы. Постановка потребовала большого мастера от управлявших куклами актеров.
В финале на сцену выходят они со своими героями, и все поражаются — насколько молоды мастера. Позже актеры придумали оригинальный мастер-класс в форме спектакля «Кукольная кухня». Актеры-кукольники рассказали о сложной профессии простым доступным языком.
«Возраст участников мастер-класса был совсем не важен. Мы подумали, что будет интересно поведать историю рождения разных кукольных систем — верховых, планшетных, теневых кукол, марионеток. Каждый участник смог изобрести и оживить свою театральную куклу», — сказал актер, режиссер Антон Калипанов.
Актеры-кукольники показали, как ловкость рук и понимание образа персонажа помогает показать куклу во всей красе, в динамике, в разных ракурсах.
«Марионетка — отнюдь не топорная кукла, хотя она и сделана из дерева. Она пластичная. Уши, хвост, рот и даже поворот копытцем создает игривый образ влюбленной Кобылицы», — заверила исполнительница Фатимы и Кобылицы Ксения Зарубей.
«Прекрасные куклы, со многими функциями движения. Натуральные материалы, механика позволяют обыграть в пластике такого ловкого обманщика, как Ходжа», — добавил актер, воплотивший Ходжу Максим Кустов.
Образовательная программа фестиваля пользовалась большой популярностью не только у профессионалов, но среди всех зрителей, которые посмотрели спектакли и у них родились вопросы к создателям.
Организатор фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке Министерства культуры России и Правительства Приморского края. Также в регионе реализуется госпрограмма по развитию культуры.