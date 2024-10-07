Катерина Шпица написала трогательный пост о любимой учительнице

Актриса Катерина Шпица в День учителя рассказала в соцсетях о своей любимой учительнице, преподававшей в школе № 22 города Перми.
По словам актрисы, теперь День учителя всегда будет иметь для неё ноты печали, поскольку этим летом ушла из жизни её любимая учительница Алевтина Георгиевна Капочкина. Когда Катерина Шпица приезжала в Пермь, она навещала педагога и спустя много лет после окончания школы.
«Алевтина Георгиевна научила меня учиться, читать, анализировать и воспринимать произведения так, чтобы слова и смыслы, заложенные в них, во все клеточки сознания проникали, она научила меня признавать ошибки, не стыдиться их, а исправлять, не давать себе спуску», — написала актриса.
В книге «Университеты жизни: Страницы биографий учителей — выпускников филологического факультета Пермского университета», выпущенной к 100-летию ПГНИУ, Алевтине Капочкиной посвящена отдельная глава. В ней, помимо воспоминаний выпускников (в том числе и Катерины Шпицы), приведена короткая автобиография педагога — Алевтина Георгиевна закончила её так: «Трудное наше ремесло? Очень трудное, даже жертвенное. Счастливая доля учителя? Необыкновенно счастливая!».
В июле 2024 Алевтина Капочкина ушла из жизни в возрасте 85 лет.