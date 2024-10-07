Катерина Шпица написала трогательный пост о любимой учительнице

По словам актрисы, теперь День учителя всегда будет иметь для неё ноты печали, поскольку этим летом ушла из жизни её любимая учительница Алевтина Георгиевна Капочкина. Когда Катерина Шпица приезжала в Пермь, она навещала педагога и спустя много лет после окончания школы.