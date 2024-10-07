В Омске на три дня наступит «бабье лето»

Позитивным краткосрочным прогнозом на погоду в Омске на этой неделе поделились специалисты омского Гидрометцентра. Так, по данным синоптиков, уже сегодня днем воздух прогреется до +14. Ночью будет прохладно — всего +1, +4 градуса. Также теплая погода ожидается и всю эту неделю.