В Омске на три дня наступит «бабье лето»

Позитивным краткосрочным прогнозом на погоду в Омске на этой неделе поделились специалисты омского Гидрометцентра. Так, по данным синоптиков, уже сегодня днем воздух прогреется до +14. Ночью будет прохладно — всего +1, +4 градуса. Также теплая погода ожидается и всю эту неделю.
Во вторник, 8 октября, ночью столбик термометра покажет от −1…+4 градусов, а днем будет достаточно тепло:+15…+20 градусов. Впрочем, в северных районах обещают кратковременные дожди, а температура здесь будет ниже — всего до плюс 10.
В среду, 9 октября, ночью ожидается +5…+10 градусов, на севере до 0 градусов. Днем +15…+20 градусов. Ветер 7−12 м/с, местами до 12−17м/с. В Омске осадков не ожидается, в районах также возможен дождь. А вот вторая половина недели будет не такой теплой.
С четверга в регион придет холодный циклон и принесет минусовые температуры в ночные часы. Так, днем в Омске возможен дождь со снегом, а дневные температуры не будут превышать плюс 2 градусов. А утром 13 октября столбик термометра покажет рекордный минус для октября — −5 градусов.
Так что не упустите возможность провести время на свежем воздухе, пока погода позволяет!