Омич стащил женские шорты среди бела дня

Интересно, что другие предметы женского гардероба не пострадали и дождались свою хозяйку. Комментируя новость в соцсетях, омичи предположили, что юноша таким образом хотел привлечь внимание хозяйки вещей. Другие высказали мнение, что воровские наклонности юноши просто не дали ему пройти мимо того, что плохо «висит». Пока не ясно, обратилась ли в полицию хозяйка шорт, но, скорее всего, воришке достаточно и общественного порицания.