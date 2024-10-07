Омич стащил женские шорты среди бела дня

В Омске обсуждают поступок незадачливого воришки. На камеры видеонаблюдения во дворе дома по улице Малунцева 28 попал момент, когда неизвестный юноша соблазнился спортивными шортами, висящими на бельевой веревке. Неприметные шорты очень быстро оказались в руках юноши, который спешно ретировался.
Интересно, что другие предметы женского гардероба не пострадали и дождались свою хозяйку. Комментируя новость в соцсетях, омичи предположили, что юноша таким образом хотел привлечь внимание хозяйки вещей. Другие высказали мнение, что воровские наклонности юноши просто не дали ему пройти мимо того, что плохо «висит». Пока не ясно, обратилась ли в полицию хозяйка шорт, но, скорее всего, воришке достаточно и общественного порицания.