В Сочи обновили лучшую обзорную площадку горного кластера — Роза Пик

Роза Пик является одной из самых востребованных достопримечательностей Сочи. Ежегодно ее посещают около 2 млн. туристов. С этой обзорной площадки, расположенной на курорте «Роза Хутор», открываются впечатляющие горные панорамы. Здесь можно увидеть Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в ясную погоду — и Черное море. Эти потрясающие виды гости курорта стремятся запечатлеть на память, поэтому Роза Пик также стал и одной из самых популярных фотолокаций региона. На этой высоте расположены известные экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и «виа феррата», так называемая «железная тропа». Работают подъемники, берут начало многие пешие маршруты, а зимой — горнолыжные трассы. На Роза Пик находится гастрономический ресторан «Высота 2320».