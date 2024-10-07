Сезон вирусов открыт: пять вопросов о сезонных заболеваниях

Судя по всему, он будет непростым. Причин для этого несколько. Одна из них — новые штаммы вирусов, а другая — восстановление типичной, допандемийной картины сезонных возбудителей. Третий важный фактор — возможность заразиться несколькими вирусами сразу. Последний чаще всего касается пожилых и детей: с ослабленным здоровьем организм может подхватить простуду быстрее, при этом на ОРВИ может наслоиться грипп. Со счетов не стоит списывать и коронавирус. Он стал менее губительным. Теперь это еще одна сезонная инфекция.