В Приморье умер «народный депутат» Наливкин

Ушёл из жизни Андрей Неретин, непрофессиональный актёр из Уссурийска. Он стал известен на всю страну благодаря своей роли депутата Виталия Наливкина в сатирическом шоу (16+) на канале YouTube под названием BARAKuda. Персонаж Неретина, вымышленный чиновник из Уссурийска, завоевал популярность благодаря абсурдным решениям, которые он принимал для выхода из неприятных, но вполне типичных для страны ситуаций. Ролики о «народном депутате» были сделаны в духе провинциальной тележурналистики и являются жёсткой сатирой на реалии российской действительности.
До Наливкина
Родился Андрей Неретин в Красноярском крае. Детство провёл в детском доме города Канска. После совершеннолетия молодой человек отучился на водителя в ДОСААФ и был призван в армию. Вернувшись на «гражданку», в скором времени угнал автомобиль и отбывал срок в красноярской колонии. После освобождения Неретин сначала перебрался в Якутск, а позже в Уссурийск. Из разных источников известно, что будущий «депутат» постоянной работы обычно не имел, подрабатывал грузчиком, разнорабочим, даже копал огороды на дачных участках.
Появление Наливкина
Идея создать проект о депутате Наливкине принадлежала Андрею Клочкову, который также выступал в роли режиссёра и продюсера. Команда состояла из бывших сотрудников местного телеканала «Телемикс» и насчитывала около десяти человек. Исполнителя главной роли, по одной из версий, Клочков нашёл на странице во «ВКонтакте», где Неретин под слоганом «Нужно просто жить по совести» предлагал свои услуги разнорабочего.
Первый ролик был опубликован в апреле 2019 года, и к июню 2020 года их было уже около трёх десятков. Темы были самые разнообразные. Внимание «председателя исполнительного комитета» Наливкина привлекали и бездумная вырубка леса, и нелегальный сбор грибов, и борьба с коронавирусом, и деятельность «опасных» блогеров. Ролики быстро стали популярными, некоторые из них набирали сотни тысяч просмотров.
Популярность и общественная реакция
Персонаж Неретина кардинально и парадоксально решал местные проблемы; например, запускал проект «теплые остановки», устанавливая на остановках бочки с кострами для обогрева пассажиров. Избавляясь от ржавой воды в кранах квартир, депутат просто перекрывал вентиль подачи воды. В другом эпизоде он использовал гранатомёт для «разминирования» остановки, где нашли бесхозную сумку с непонятным содержимым.
Персонаж Неретина быстро завоевал популярность не только в Уссурийске, но и по всей стране. В комментариях к видео зрители шутили, что Наливкин делает для россиян больше, чем реальные представители власти. Некоторые выпуски действительно помогали решать местные проблемы: после сюжета про визит Наливкина в местную школу, которая долго не ремонтировалась, власти начали работы по восстановлению учебного заведения.
Судебные дела против команды «Баракуды»
В 2021 году против создателей видеороликов о Наливкине было возбуждено уголовное дело за хулиганство после выхода эпизода с гранатомётом. Команда столкнулась с необходимостью искать средства на юридическую защиту. Андрей Клочков утверждал, что уголовное преследование было способом давления на их творческую группу. Позже к обвинению добавилось незаконное изготовление взрывчатых веществ, что могло грозить некоторым людям из команды сроком лишения свободы до 15 лет. Создатели ролика утверждали, что при съёмках использовали петарды в пластиковой ёмкости.
Кроме того, отдельные дела были возбуждены против актёров, изображавших чиновников или силовиков. Например, непрофессиональную актрису Ларису Кривоносову также привлекли к ответственности за её участие в проекте за появление в кадре в форме полиции. Ей пришлось провести под арестом три месяца.
В итоге уголовные дела и давление на создателей проекта привели к тому, что «Наливкина» пришлось прекратить. В 2022 году вышли три последних ролика про неугомонного депутата. Закрытие проекта больно ударило по жизни Андрея Неретина — он вновь оказался невостребован.
Заболевание Неретина и сбор средств на лечение
О серьёзных проблемах со здоровьем у Неретина общественности стало известно в начале 2024 года. В социальных сетях появилась информация о том, что у Андрея был диагностирован асептический некроз тазобедренного сустава. Недавняя звезда YouTube жил в полуразвалившемся строении и практически не имел средств к существованию. Неравнодушные люди начали собирать деньги на дорогостоящую операцию для Андрея.
Сбор средств проходил через социальные сети: общественность активно откликнулась на призывы о помощи. В конце лета Неретину провели операцию по замене тазобедренного сустава в Санкт-Петербурге.
В последние дни своей жизни Неретин пережил микроинсульт и записал видеообращение, в котором рассказал о закрытии проекта и своих проблемах со здоровьем. Это видео стало для него последним.
Смерть Андрея Неретина
Андрей Неретин скончался 6 октября 2024 года в возрасте 48 лет. По сообщениям СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Его коллеги по проекту «Депутат Наливкин» отметили, что последние месяцы Неретин боролся с алкогольной зависимостью и проходил лечение.