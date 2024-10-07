В Приморье умер «народный депутат» Наливкин

Родился Андрей Неретин в Красноярском крае. Детство провёл в детском доме города Канска. После совершеннолетия молодой человек отучился на водителя в ДОСААФ и был призван в армию. Вернувшись на «гражданку», в скором времени угнал автомобиль и отбывал срок в красноярской колонии. После освобождения Неретин сначала перебрался в Якутск, а позже в Уссурийск. Из разных источников известно, что будущий «депутат» постоянной работы обычно не имел, подрабатывал грузчиком, разнорабочим, даже копал огороды на дачных участках.