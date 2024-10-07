Приморская краевая филармония отметила 85-летие

От имени депутатов краевого парламента творческий коллектив Приморской краевой филармонии поздравил и.о. председателя Законодательного собрания Сергей Кузьменко. Торжественный вечер, посвященный юбилею крупной концертной организации Приморья, состоялся в пятницу, 4 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.
Участие в праздничном мероприятии приняли и.о. председателя Заксобрания Приморского края Сергей Кузьменко, зампред краевого правительства — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, глава Владивостока Константин Шестаков и другие почетные гости.
«Все эти годы Приморская краевая филармония успешно формирует культурное пространство нашего региона: яркое, разнообразное, богатое традициями, наполненное шедеврами мирового искусства и современной музыкой, выступлениями заслуженных звезд. Даже в сложные периоды исполнителям удавалось поддерживать высокий уровень филармонических концертов, создавая здесь особое пространство, называемое “высокой культурой”. Во многом благодаря этому Владивосток по праву считается культурной столицей Дальнего Востока», — отметил Сергей Кузьменко.
Он вручил директору филармонии Виктории Кочетковой приветственный адрес, а несколько работников награждены Почетными грамотами и Благодарностями парламента региона. Это заместитель директора по финансовой работе Вероника Корзина, артист-солист-инструменталист Валерий Сергеев, художественный руководитель Татьяна Сергеева, начальник отдела кадров Альбина Дейкун, артист-вокалист Николай Буров.
Отметим, что коллективы и солисты Приморской краевой филармонии принимают участие во всех культурных государственных проектах и программах. На сцене филармонии проходят гастроли российских и зарубежных деятелей искусства.