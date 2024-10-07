Приморская краевая филармония отметила 85-летие

«Все эти годы Приморская краевая филармония успешно формирует культурное пространство нашего региона: яркое, разнообразное, богатое традициями, наполненное шедеврами мирового искусства и современной музыкой, выступлениями заслуженных звезд. Даже в сложные периоды исполнителям удавалось поддерживать высокий уровень филармонических концертов, создавая здесь особое пространство, называемое “высокой культурой”. Во многом благодаря этому Владивосток по праву считается культурной столицей Дальнего Востока», — отметил Сергей Кузьменко.