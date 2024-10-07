Трех иностранцев выдворят из России после рейда во Владивостоке

В рамках продолжающейся в Приморье операции по контролю за миграционными правилами и безопасностью пассажирских перевозок, правоохранители организовали рейд во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
На улице Спортивной силами сотрудников миграционного управления, Центра по борьбе с экстремизмом, ГИБДД, Росгвардии и УФСБ была проведена массовая проверка. В ходе рейда были осмотрены 17 автомобилей, и выявлено, что трое водителей-иностранцев нарушили миграционные законы РФ.
На нарушителей были составлены административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил пребывания в России. Судом нарушителям были назначены штрафы и определено административное выдворение с территории страны.
Напомним, полиция Владивостока задержала водителя без прав, который не исполнил требование инспекторов и пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в районе улицы Борисенко, когда мужчина на автомобиле Nissan March проигнорировал требование инспекторов остановиться и начал удирать. После короткой погони 32-летнего иностранца задержали на улице Монтажной, 3. В ходе проверки выяснилось, что иностранный гражданин нарушил миграционное законодательство РФ, что повлечет дополнительное административное наказание.