Трех иностранцев выдворят из России после рейда во Владивостоке

Напомним, полиция Владивостока задержала водителя без прав, который не исполнил требование инспекторов и пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в районе улицы Борисенко, когда мужчина на автомобиле Nissan March проигнорировал требование инспекторов остановиться и начал удирать. После короткой погони 32-летнего иностранца задержали на улице Монтажной, 3. В ходе проверки выяснилось, что иностранный гражданин нарушил миграционное законодательство РФ, что повлечет дополнительное административное наказание.

