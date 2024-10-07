Родители выжили, а ребенок погиб: семья потеряла сына в аварии на трассе в Хабаровском крае

Вечером 6 октября в Хабаровском крае произошла смертельная авария. На трассе недалеко от Комсомольска машина съехала с дороги и упала в водоем. Внутри находилась семья — отец, мать и их 13-летний сын. Взрослые чудом уцелели, а вот их ребенок погиб на месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ДТП случилось в районе девяти вечера на 73 километре дороги Хабаровск-Лидога-Ванино. 38-летний водитель «Тойоты» ехал из краевого центра в сторону Комсомольска, но в какой-то момент потерял управление. Машину вынесло на обочину, где она съехала в кювет, а после упала в небольшой водоем.
«В салоне также находились женщина и 13-летний пассажир. Когда машина перевернулась, мальчик вылетел через окно и упал в водоем. Спасти его не удалось», — рассказали «КП» — Хабаровск в ГАИ по Комсомольскому району.
Предположительно, ребенок не был пристегнут ремнем безопасности, но пока подтверждения этому нет. Обстоятельства аварии пока не разглашаются. На месте работуают сотрудники ГАИ, следователи и и.о. прокурора Комсомольского района Евгений Мухометзянов.