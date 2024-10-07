Родители выжили, а ребенок погиб: семья потеряла сына в аварии на трассе в Хабаровском крае

Вечером 6 октября в Хабаровском крае произошла смертельная авария. На трассе недалеко от Комсомольска машина съехала с дороги и упала в водоем. Внутри находилась семья — отец, мать и их 13-летний сын. Взрослые чудом уцелели, а вот их ребенок погиб на месте. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".