В Иркутске врачи заявили о массовом травмировании детей боксерской грушей

Школьникам требуется помощь врачей после испытания силы своего удара посредством автоматов, установленных на улицах города. Только за вторую половину сентября сотрудники медучреждений зарегистрировали как минимум полтора десятка специфических повреждений у несовершеннолетних пациентов.
«За последнее время в травмпункт Ивано-Матренинской детской клинической больницы обратились 15 детей и подростков», — рассказали в клинике. В некоторых случаях пострадавшим необходимо хирургическое вмешательство.
Переломы, вывихи и ушибы — таковы последствия платного развлечения, которое обеспечивает игровой автомат «боксерская груша». Между тем правомерность появления подобных аттракционов в нескольких районах Иркутска заинтересовала чиновников мэрии. Дело в том, что в администрацию города за разрешением на установку небезопасных, как выяснилось, аппаратов их владельцы не обращались.