В Иркутске врачи заявили о массовом травмировании детей боксерской грушей

Переломы, вывихи и ушибы — таковы последствия платного развлечения, которое обеспечивает игровой автомат «боксерская груша». Между тем правомерность появления подобных аттракционов в нескольких районах Иркутска заинтересовала чиновников мэрии. Дело в том, что в администрацию города за разрешением на установку небезопасных, как выяснилось, аппаратов их владельцы не обращались.