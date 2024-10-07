С 1 ноября в Хабаровском крае подорожает междугородний проезд

В Хабаровском крае объявили о предстоящем повышении тарифов на междугородние перевозки, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
С 1 ноября 2024 года пассажиры будут платить больше за проезд по межмуниципальным маршрутам, которые работают по нерегулируемым тарифам. Подорожание коснётся как обычных рейсов, так и маршрутов бизнес-класса.
Например, стоимость поездки по маршруту № 250а «Комсомольск-на-Амуре — пос. Ягодный — с. Черный Мыс» вырастет с 720 до 790 рублей. Пассажирам маршрута № 283а «Комсомольск-на-Амуре — с. Селихино» придётся заплатить уже 340 рублей вместо 310. Цена на маршрут № 287а «Комсомольск-на-Амуре — с. Даппы» поднимется с 390 до 430 рублей.
Изменения затронут и маршрут № 290 «Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре», где максимальная стоимость проезда повысится с 1 450 до 1 600 рублей. Для пассажиров бизнес-класса на этом направлении цена вырастет с 1 950 до 2 145 рублей.
На направлении № 311 «Хабаровск — Советская Гавань» пассажиры также столкнутся с увеличением стоимости: проезд в обычном классе подорожает с 2 760 до 3 320 рублей, а в бизнес-классе — с 3 000 до 3 600 рублей.
Министерство напоминает, что новые тарифы вступают в силу 1 ноября, и рекомендует пассажирам заранее учитывать изменения при планировании поездок.