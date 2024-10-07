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В Башкирию вернется теплая погода

По ночам по-прежнему будут заморозки.

Сейчас в Олбани: +17° 6 м/с 68% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: Mail.ru

В начале новой недели в Башкирии синоптики прогнозируют теплую погоду. По данным Башгидромета, столбик термометра поднимется до +23°.

Сегодня, 7 октября, днем местами ожидается небольшой дождь. На западе республики он будет умеренный. Днем воздух прогреется до +12,+17°.

Во вторник, 8 октября, дождь будет идти местами ночью. Днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +5,+10°, днем потеплеет до +18,+23°.

В среду, 9 октября, местами снова будет идти небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +4,+9°, днем поднимется до +15,+20°.