Товар с Камчатки таил смертельную опасность для животных в Приморье

Бактерии выявили в партии массой 75,6 тонны, которая прибыла в порт Владивосток. Кормовую муку проверяли по 35 показателям. Обнаруженные бактерии не позволяют использовать этот продукт для питания животных. Сначала необходимо будет стерилизовать рыбную муку с помощью термической обработки, а затем провести повторное исследование.