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Товар с Камчатки таил смертельную опасность для животных в Приморье

Выявили огромную партию.

Источник: Аргументы и факты

Опасные анаэробные бактерии обнаружили в партии рыбной муки с Камчатки, это могло вызвать отравления у сельскохозяйственных животных, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Бактерии выявили в партии массой 75,6 тонны, которая прибыла в порт Владивосток. Кормовую муку проверяли по 35 показателям. Обнаруженные бактерии не позволяют использовать этот продукт для питания животных. Сначала необходимо будет стерилизовать рыбную муку с помощью термической обработки, а затем провести повторное исследование.

Информацию о результатах проверки внесли в ветеринарную автоматизированную систему «Веста» и направили в территориальные управления Россельхознадзора.

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