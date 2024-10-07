Товар с Камчатки таил смертельную опасность для животных в Приморье

Опасные анаэробные бактерии обнаружили в партии рыбной муки с Камчатки, это могло вызвать отравления у сельскохозяйственных животных, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Бактерии выявили в партии массой 75,6 тонны, которая прибыла в порт Владивосток. Кормовую муку проверяли по 35 показателям. Обнаруженные бактерии не позволяют использовать этот продукт для питания животных. Сначала необходимо будет стерилизовать рыбную муку с помощью термической обработки, а затем провести повторное исследование.
Информацию о результатах проверки внесли в ветеринарную автоматизированную систему «Веста» и направили в территориальные управления Россельхознадзора.