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В Заозерном Красноярского края у магазина арестовали обувь на 120 тысяч рублей

В Заозерном арестовали 101 пару обуви без маркировки.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю провели проверку в обувном магазине, который находится в городе Заозерном на улице Фабричная. Во время мероприятия система «Честный знак» выявила индикаторы риска, «свидетельствующие о том, что владелец торговой точки нарушает правила оборота товаров».

В итоге сотрудники ведомства арестовали 101 пару обуви стоимостью более 120 тысяч рублей. На ботаниках, кроссовках, сланцах и туфлях отсутствовала обязательная маркировка.

Теперь предпринимателю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, товар без маркировки могут конфисковать.

Материалы проверки уже направили в суд.

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