В Заозерном Красноярского края у магазина арестовали обувь на 120 тысяч рублей

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю провели проверку в обувном магазине, который находится в городе Заозерном на улице Фабричная. Во время мероприятия система «Честный знак» выявила индикаторы риска, «свидетельствующие о том, что владелец торговой точки нарушает правила оборота товаров».
В итоге сотрудники ведомства арестовали 101 пару обуви стоимостью более 120 тысяч рублей. На ботаниках, кроссовках, сланцах и туфлях отсутствовала обязательная маркировка.
Теперь предпринимателю грозит штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, товар без маркировки могут конфисковать.
Материалы проверки уже направили в суд.