В Заозерном Красноярского края у магазина арестовали обувь на 120 тысяч рублей

Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю провели проверку в обувном магазине, который находится в городе Заозерном на улице Фабричная. Во время мероприятия система «Честный знак» выявила индикаторы риска, «свидетельствующие о том, что владелец торговой точки нарушает правила оборота товаров».