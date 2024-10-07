В центре Уфы два подростка-нарушителя разъезжали на байках

В Уфе 14-летний и 16-летний подростки оказались в поле зрения сотрудников ГАИ. Юноши разъезжали на своих байках и нарушали ПДД, за что и были задержаны.
В первом случае любителем погонять оказался 14-летний школьник. Он сел за руль своего мопеда «Рубикон», чтобы покататься по городу. На Пархоменко юношу остановили инспекторы и вызывали на место отца и оформили протокол. Сейчас двухколесный транспорт школьника находится на спецстоянке.
Позже, уже на Карла Маркса, был задержан 16-летний парень. Подросток ехал по дороге общего пользования на мотоцикле «Мотоленд». На него так же был оформлен протокол, а байка подросток лишился: его эвакуировали на спецстоянку.
— Инспекторы по делам несовершеннолетних рассмотрят вопрос о привлечении родителей к административной ответственности в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ, — прокомментировали в ГАИ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.