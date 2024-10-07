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Возвращение тепла в Приморье: синоптики назвали дату после холодного начала недели

Во Владивостоке до конца недели осадков не ожидается.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 68% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Приморье на текущей неделе. По данным «Примгидромета», после дождливого понедельника, 7 октября, регион ждет постепенное потепление, сообщает ИА PrimaMedia.

Уже во вторник, 8 октября, фронты уйдут на восток, и на смену им придет континентальный антициклон, который рассеет облака. Без осадков, ночью в континентальных районах температура понизится до отрицательных значений, до −7 °С. На побережье будет относительно тепло, +1…+7 °С. Днем температура поднимется до +20 °С.

В среду, 9 октября, погода будет солнечной и спокойной, с минимальными изменениями ночных температур. Южные потоки принесут в регион более теплый воздух, максимальные дневные температуры составят +15…+22 °С в зависимости от района.

«Во второй половине недели ядро антициклона переместится на Охотское море, Приморский край окажется в теплом секторе хабаровского циклона, подойдет гребень тепла. Существенных осадков не ожидается, потепление продолжится», — отмечают синоптики.

Неделя во Владивостоке началась с пасмурной погоды и утреннего дождя, сопровождающегося сильным северо-западным ветром. Но затем до конца недели осадки не прогнозируются. Ночь на вторник станет самой холодной на этой неделе с температурой +5…+7 °С, а уже днем ожидается солнечная погода с температурой +14…+17 °С. Со среды в регионе начнется постепенное потепление: ночная температура поднимется до +10…+13 °С, а дневная ожидается в пределах +15…+19 °С.

Напомним, сегодня во Владивостоке переменная облачность. Ветер северо-западный сильный, температура воздуха составит +9…+11°С.