Возвращение тепла в Приморье: синоптики назвали дату после холодного начала недели

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Приморье на текущей неделе. По данным «Примгидромета», после дождливого понедельника, 7 октября, регион ждет постепенное потепление, сообщает ИА PrimaMedia.
Уже во вторник, 8 октября, фронты уйдут на восток, и на смену им придет континентальный антициклон, который рассеет облака. Без осадков, ночью в континентальных районах температура понизится до отрицательных значений, до −7 °С. На побережье будет относительно тепло, +1…+7 °С. Днем температура поднимется до +20 °С.
В среду, 9 октября, погода будет солнечной и спокойной, с минимальными изменениями ночных температур. Южные потоки принесут в регион более теплый воздух, максимальные дневные температуры составят +15…+22 °С в зависимости от района.
«Во второй половине недели ядро антициклона переместится на Охотское море, Приморский край окажется в теплом секторе хабаровского циклона, подойдет гребень тепла. Существенных осадков не ожидается, потепление продолжится», — отмечают синоптики.
Неделя во Владивостоке началась с пасмурной погоды и утреннего дождя, сопровождающегося сильным северо-западным ветром. Но затем до конца недели осадки не прогнозируются. Ночь на вторник станет самой холодной на этой неделе с температурой +5…+7 °С, а уже днем ожидается солнечная погода с температурой +14…+17 °С. Со среды в регионе начнется постепенное потепление: ночная температура поднимется до +10…+13 °С, а дневная ожидается в пределах +15…+19 °С.
Напомним, сегодня во Владивостоке переменная облачность. Ветер северо-западный сильный, температура воздуха составит +9…+11°С.