Возвращение тепла в Приморье: синоптики назвали дату после холодного начала недели

Неделя во Владивостоке началась с пасмурной погоды и утреннего дождя, сопровождающегося сильным северо-западным ветром. Но затем до конца недели осадки не прогнозируются. Ночь на вторник станет самой холодной на этой неделе с температурой +5…+7 °С, а уже днем ожидается солнечная погода с температурой +14…+17 °С. Со среды в регионе начнется постепенное потепление: ночная температура поднимется до +10…+13 °С, а дневная ожидается в пределах +15…+19 °С.