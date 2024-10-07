«Задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день не в полном объеме, — сказал Аксенов. — Медицинскими организациями заключены договоры с ГУП РК “Крым-Фармация” о реализации фармпрепаратов в 372 обособленных подразделениях. Однако аптечных пунктов пока не хватает, особые трудности испытывают жители отдаленных сел. Если нет возможности организовать обеспечение населения медикаментами на базе ФАПа или врачебной амбулатории, в поселение по четкому графику, составленному по заявкам граждан, должна приезжать мобильная аптека».
Также было решено, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарственных средств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа.
Мобильные аптеки начнут доставлять лекарства в отдаленные районы Крыма.
Глава Крыма Сергей Аксенов провел рабочую поездку в Белогорский район. Здесь он обсудил лекарственное обеспечение региона.
«Задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день не в полном объеме, — сказал Аксенов. — Медицинскими организациями заключены договоры с ГУП РК “Крым-Фармация” о реализации фармпрепаратов в 372 обособленных подразделениях. Однако аптечных пунктов пока не хватает, особые трудности испытывают жители отдаленных сел. Если нет возможности организовать обеспечение населения медикаментами на базе ФАПа или врачебной амбулатории, в поселение по четкому графику, составленному по заявкам граждан, должна приезжать мобильная аптека».
Также было решено, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарственных средств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа.