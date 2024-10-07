Небольшой дождь и облачность: самарцам рассказали о погоде 7 октября

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в начале недели. В понедельник, 7 октября, ожидается небольшой дождь, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— Ночью в регионе ожидается небольшой дождь, ожидается переменная облачность. Порывы ветра достигнут 7−12 метров в секунду. Столбик термометра утром достигнет отметки в +20…+25 градусов, — отмечают синоптики.
Кроме того, специалисты подчеркнули, что в предстоящий период характер погоды изменится, а наличие облачности не позволит температуре воздуха опускаться ниже нуля в ночное время суток. В начале недели ожидается повышение температуры.