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Небольшой дождь и облачность: самарцам рассказали о погоде 7 октября

В Самарской области ожидается небольшой дождь 7 октября.

Сейчас в Олбани: +17° 5 м/с 72% 750 мм рт. ст. +13°

В Самарской области местным жителям рассказали о погоде в начале недели. В понедельник, 7 октября, ожидается небольшой дождь, об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Ночью в регионе ожидается небольшой дождь, ожидается переменная облачность. Порывы ветра достигнут 7−12 метров в секунду. Столбик термометра утром достигнет отметки в +20…+25 градусов, — отмечают синоптики.

Кроме того, специалисты подчеркнули, что в предстоящий период характер погоды изменится, а наличие облачности не позволит температуре воздуха опускаться ниже нуля в ночное время суток. В начале недели ожидается повышение температуры.