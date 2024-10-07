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Музей «Поезд Победы» начинает работу в Зиме

На станции «Иркутск-Пассажирский» поезд работал с 4 по 6 октября, за это время его посетили 3811 человек, в том числе 1227 детей.

Источник: Правительство Иркутской области

Передвижная иммерсивная выставка «поезд Победы» завершила работу в Иркутске и с 7 октября откроет свои двери для жителей города Зима. Посетить его можно будет до 8 октября включительно. На станции «Иркутск-Пассажирский» поезд работал с 4 по 6 октября, за это время его посетили 3811 человек, в том числе 1227 детей.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, осмотреть выставку можно бесплатно — для этого нужно только пройти регистрацию на официальном сайте проекта «Поезд Победы» и получить бесплатный билет. Также на сайте доступна виртуальная экскурсия по вагонам поезда-музея.

Экспозиция «Поезда Победы» позволяет полностью погрузиться в атмосферу различных этапов Великой Отечественной войны. Здесь есть 150 скульптур в натуральную величину, 54 видеопроектора, 14- мультимедиаповерхностей, 13 сенсорных столов и очки дополненной реальности. Маршрут выставки дополнен аудиорядом.

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