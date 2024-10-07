Музей «Поезд Победы» начинает работу в Зиме

Передвижная иммерсивная выставка «поезд Победы» завершила работу в Иркутске и с 7 октября откроет свои двери для жителей города Зима. Посетить его можно будет до 8 октября включительно. На станции «Иркутск-Пассажирский» поезд работал с 4 по 6 октября, за это время его посетили 3811 человек, в том числе 1227 детей.