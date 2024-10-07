В Иркутске отключили светофор на перекрестке улиц Советская-Красноярская

В областном центре отключили светофор в центре города. Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, прекращение работы связано с проведением плановых работ на пересечении улиц Советская — Красноярская.
— В связи с плановыми работами «Южных электрических сетей» до 17:00 отключены светофоры на перекрестке улиц Советская — Красноярская, — поделились в администрации.
Водителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. При проезде через перекресток до 17:00 автомобилистам придется ориентироваться на дорожные знаки и разметку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 7 октября в Свердловском округе Иркутска в некоторых домах отключат отопление. Это связано с проведением ремонтных работ для предупреждения аварий на тепловых сетях.