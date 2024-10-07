Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков посетил Иркутск

Зампредседателя Госдумы от партии «Новые люди», экс-кандидат в Президенты России Владислав Даванков побывал в Иркутске с рабочим визитом. Он встретился с руководством авиакомпании «ИрАэро», посетил импортозамещающее предприятие по производству станков «Иннотек». Кроме того, областное отделение партии подвело итоги прошедших в сентябре выборов.
Рабочая поездка началась с посещения авиакомпании «ИрАэро». Владислав Даванков вместе с директором по развитию Денисом Мироновым обсудили перспективы сертификации тяжёлых дронов массой более тридцати килограммов, введение в эксплуатацию нового отечественного авиадвигателя, а также пути развития отечественного авиастроения. «Ираэро» — авиакомпания, работающая в Приангарье уже на протяжении 25 лет.
На производстве «Иннотек» Владислава Даванкова сопровождал основатель компании Александр Гудков, депутат Законодательного Собрания Иркутской области от «Новых людей». Он провел для вице-спикера Госдумы экскурсию по цехам предприятия, рассказал об инновационных подходах в бизнесе. Компания производит станки и тут же применяет их в работе. Задачи «Иннотека» — локализация производства и импортозамещение высокотехнологичного оборудования, необходимого для современной золотодобывающей промышленности. Также на предприятии занимаются и подготовкой высококвалифицированных кадров.
— Можно сказать, что «Иннотек» работает на «стыке культур»: машиностроение, обогащение, высокие технологии, — рассказал Александр Гудков. — Всё, что мы производим, это российские разработки лучших учёных страны, основанные на мощной научной базе. Наш главный принцип: «Если перед нами поставят задачу полететь в космос — мы полетим».
На встрече со сторонниками и членами партии «Новые люди», которую Владислав Даванков провёл вместе с депутатом Госдумы Георгием Араповым и секретарём реготделения Дмитрием Ли, подвели итоги выборов 2024 года, прошедших в Иркутской области, а также объявили старт набора кандидатов на муниципальные выборы в следующем году.
— В Иркутске работает сильное отделение, здесь удалось собрать команду неравнодушных людей, настоящих профессионалов в разных отраслях. Уже сейчас они приносят реальную пользу городу и области. Многие из них станут нашими кандидатами на муниципальных выборах, чтобы вывести эту работу на новый уровень, — подчеркнул Владислав Даванков.
Одной из главных особенностей прошедшей избирательной кампании 2024 года в Иркутске Владислав Даванков назвал довольно низкую явку избирателей. По мнению политика, всем действующим партиям стоит проявить больше активности, ведь в таком случае у людей увеличится доверие к избирательному процессу. Это мнение поддержал и Георгий Арапов:
— Самое главное для всех участников выборов — приложить усилия для повышения явки, отметил Георгий Арапов. — Это позволит сделать результаты более объективными. На прошедших выборах в Гордуму Иркутска явка составила всего 15,59%, и это проблема, которую нельзя игнорировать.
Дмитрий Ли, в этом году баллотировавшийся в Думу города Иркутска, поделился впечатлениями.
— В Иркутске можно выделить две проблемы, о которых чаще всего говорят люди: работа управляющих компаний и городской транспорт. Какие-то вопросы можно решить сразу, на месте, другие требуют тщательной проработки на разных уровнях. Тем не менее их нужно постепенно начинать решать, поэтому мы продолжаем заниматься ситуациями, о которых нам рассказали иркутяне во время встреч.
Сейчас главный план Регионального отделения партии на 2025 год — активное участие в предстоящих муниципальных выборах.
— «Новые люди» — это патриоты своей страны, люди, которые живут и работают здесь, и хотят менять жизнь Приангарья к лучшему, — подвел итог Владислав Даванков.