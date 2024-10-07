Стал известен список ремонтируемых школ в Омской области

В частности, в Муромцевском районе ремонт проведут в Камышино-Курской школе в деревне Качесово. Сюда из областного бюджета направлено 3 миллиона рублей. Общая сумма, которая требуется на восстановление фундамента, усиление несущих конструкций, ремонт кровли и замену оконных блоков, составляет около семи миллионов рублей. Оставшиеся деньги — это средства местного бюджета, а также суммы, полученные от приносящей доход деятельности.