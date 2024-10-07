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Стал известен список ремонтируемых школ в Омской области

Четыре образовательных учреждения в регионе отремонтируют с помощью областных субсидий.

Источник: Reuters

11 миллионов рублей распределили власти на ремонт четырех школ в Усть-Ишимском и Муромцевском районах Омской области.

В частности, в Муромцевском районе ремонт проведут в Камышино-Курской школе в деревне Качесово. Сюда из областного бюджета направлено 3 миллиона рублей. Общая сумма, которая требуется на восстановление фундамента, усиление несущих конструкций, ремонт кровли и замену оконных блоков, составляет около семи миллионов рублей. Оставшиеся деньги — это средства местного бюджета, а также суммы, полученные от приносящей доход деятельности.

Еще 8 миллионов рублей распределили на ремонт зданий трех образовательных учреждений в Усть-Ишимском районе. В частности, будет обновлено помещение для дошкольников в Слободчиковской основной школе. В интернате лицея «Альфа» отремонтируют кровлю, канализацию, установят новые окна и двери. В Усть-Ишимском доме детского творчества запланирован ремонт системы водоотведения.

Ранее мы писали о том, что в Омске несколько детских садов не смогут принять детей.

образование