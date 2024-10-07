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В Москве ожидаются облачная погода и до 18 градусов тепла

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Сейчас в Олбани: +17° 4 м/с 68% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 16−18 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 10 градусов. Ожидается дождь.

Ветер южный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14−19 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.