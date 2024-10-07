В Москве ожидаются облачная погода и до 18 градусов тепла

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой дождь и температура до плюс 18 градусов прогнозируются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 16−18 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 10 градусов. Ожидается дождь.
Ветер южный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14−19 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.