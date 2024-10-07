Мэрия Новосибирска купит детские новогодние подарки за 6 миллионов

Департамент социальной политики мэрии Новосибирска ищет поставщика детских новогодних подарков. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».
Победителю торгов предстоит самостоятельно разработать дизайн упаковки и согласовать с мэрией в течение 5 дней со дня заключения контракта. Всего необходимо поставить 16 190 подарков детям из разных районов Новосибирска. В составе будут сладости и новогодние игрушки.
Больше всего подарков направят детям из Карасукского района — 2,7 подарочных наборов.
Начальная стоимость контракта составила 6,79 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 14 октября, поставить товар необходимо до 2 декабря.