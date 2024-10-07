Мэрия Новосибирска купит детские новогодние подарки за 6 миллионов

Победителю торгов предстоит самостоятельно разработать дизайн упаковки и согласовать с мэрией в течение 5 дней со дня заключения контракта. Всего необходимо поставить 16 190 подарков детям из разных районов Новосибирска. В составе будут сладости и новогодние игрушки.