Олбани
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Новосибирска купит детские новогодние подарки за 6 миллионов

Департамент социальной политики мэрии Новосибирска ищет поставщика детских новогодних подарков.

Источник: Freepik

Департамент социальной политики мэрии Новосибирска ищет поставщика детских новогодних подарков. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».

Победителю торгов предстоит самостоятельно разработать дизайн упаковки и согласовать с мэрией в течение 5 дней со дня заключения контракта. Всего необходимо поставить 16 190 подарков детям из разных районов Новосибирска. В составе будут сладости и новогодние игрушки.

Больше всего подарков направят детям из Карасукского района — 2,7 подарочных наборов.

Начальная стоимость контракта составила 6,79 миллионов рублей. Заявки на участие принимаются до 14 октября, поставить товар необходимо до 2 декабря.