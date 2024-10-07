В России к 2026 году создадут первую отечественную роботизированную операционную

«Появление лаборатории стало первым шагом на пути создания полноценной роботизированной интегрированной операционной, оснащенной полностью отечественным оборудованием. Ожидается, что широкое внедрение в клиническую практику такой операционной произойдет уже в 2026 году», — сказал главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ Владимир Крылов, который возглавил новую лабораторию на базе СамГМУ.