В России к 2026 году создадут первую отечественную роботизированную операционную

МОСКВА, 7 октября. / ТАСС/. Первую российскую роботизированную интегрированную операционную создадут к 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ.
По информации пресс-службы, в Институте инновационного развития СамГМУ уже открыли лабораторию роботизированных технологий в нейрохирургии.
«Появление лаборатории стало первым шагом на пути создания полноценной роботизированной интегрированной операционной, оснащенной полностью отечественным оборудованием. Ожидается, что широкое внедрение в клиническую практику такой операционной произойдет уже в 2026 году», — сказал главный внештатный нейрохирург Минздрава РФ Владимир Крылов, который возглавил новую лабораторию на базе СамГМУ.
Как отметил директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин, операционная нового поколения, которая будет оснащена высокоточным хирургическим оборудованием отечественного производства, позволит оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь «на потоке».
В работу операционной, в том числе будет интегрирована система хирургической навигации Autoplan, разработанная в СамГМУ. С ее использованием проведено уже более 1,7 тыс. операций.