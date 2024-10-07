Отец Николишина рассказал о планах «Авангарда» обменять игрока

Андрей Николишин, отец хоккеиста омского «Авангарда» Ивана Николишина, в программе «Лёд» рассказал о планах на уход его сына из команды. По его словам, клуб ищет варианты обмена. У игрока уже есть предложения от двух команд, но пока идут переговоры об условиях контракта.
«Сказали, что его будут менять, ищут обмен, недовольны его игрой. Наверное, я соглашусь, что его игра в этом сезоне оставляет желать лучшего в первых матчах. Поэтому клуб решил его обменять. Насколько мне известно, тренер говорит, что Иван ему нужен, что он на него рассчитывает, а менеджмент говорит, что мы его меняем», — рассказал Андрей Николишин.
Отметим, что в текущем сезоне хоккеист выходил на лёд в 11 матчах и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-2».