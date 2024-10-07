У многострадального долгостроя в Омской области появился обновленный стадион

Напомним, что минувшим летом многострадальная школа на 550 мест в Исилькуле, строительство которой затянулось на несколько лет, наконец-то обрела третьего по счету подрядчика. Договор заключен с надежным застройщиком, известным по строительству школы на Космическом проспекте и бассейна на Московке-2. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен уже в декабре этого года. Напомним, что школа считается проблемным объектом из-за постоянных проблем с подрядчиками, первый срывал сроки, второй подрядчик был замечен на воровстве. Неизвестно куда пропало более 58 миллионов. Новый подрядчик обещает закончить работы до конца года.