У многострадального долгостроя в Омской области появился обновленный стадион

На футбольном поле недалеко от стройплощадки возводимой уже много лет образовательной школы на 550 учеников в Исилькуле появился новый газон. Также на баскетбольной площадке и беговых дорожках уже готово прорезиненное покрытие. Об этом сообщают в Минстрое Омской области.
Напомним, что минувшим летом многострадальная школа на 550 мест в Исилькуле, строительство которой затянулось на несколько лет, наконец-то обрела третьего по счету подрядчика. Договор заключен с надежным застройщиком, известным по строительству школы на Космическом проспекте и бассейна на Московке-2. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен уже в декабре этого года. Напомним, что школа считается проблемным объектом из-за постоянных проблем с подрядчиками, первый срывал сроки, второй подрядчик был замечен на воровстве. Неизвестно куда пропало более 58 миллионов. Новый подрядчик обещает закончить работы до конца года.
По проекты в здании школы предусмотрены столовая на 270 мест, актовый зал на 300 мест, библиотека с зонами отдыха, а также многофункциональный стадион с мини-футбольным полем, площадкой полосы препятствий, круговой беговой дорожкой, тренажерами и баскетбольной и волейбольной площадками. Стоимость объекта более полумиллиарда рублей (552 млн. рублей).