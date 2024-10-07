Какие зарплаты предлагают учителям в Омской области в 2024 году

Так, с января по сентябрь 2024 года в Сибири было открыто 8,2 тысячи вакансий для педагогов, 10% из которых — в Омске и области. При этом учителям предлагали зарплату от 26 437 до 45 977. И если минимальный размер в сравнении с прошлым годом вырос, то максимальный, напротив, снизился (22 989 — 50 000 рублей).