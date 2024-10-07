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К концу недели Красноярский край покроется снегом

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Зимняя погода установилась уже на 40−45% территории России.

Сейчас в Олбани: +17° 6 м/с 68% 751 мм рт. ст. +13°
Источник: НИА Красноярск

Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Северные, центральные регионы Дальнего Востока — Чукотка, Магаданская область, север Хабаровского края — везде снег. В Якутии до 22−23 см уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом».

Так, по словам метеоролога, во второй половине недели в снегу будет вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края, а также примерно 70% Сибирского федерального округа. «Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег», — отметил Вильфанд.

Кроме того, снегом покроются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, большая часть Архангельской области и Кольский полуостров.