К концу недели Красноярский край покроется снегом

Так, по словам метеоролога, во второй половине недели в снегу будет вся Якутия, Амурская область, восточная половина Забайкальского края, а также примерно 70% Сибирского федерального округа. «Исключение будут составлять только самые юго-западные районы: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области. А во всем Красноярском крае, в Иркутской области, Хакасии, Тыве, везде уже будет лежать снег», — отметил Вильфанд.