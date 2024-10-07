В Красноярске пройдет концерт неоклассической музыки при тысяче свечей

Музыканты исполнят всеми любимую музыку современных композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера.
Напомним, неоклассика — это музыкальный жанр, объединяющий элементы классической музыки и современных музыкальных тенденций. Одной из основных характеристик этого жанра является использование оркестрового звучания.
В программе «НЕОКЛАССИКА: Эйнауди, Рихтер» особое место занимают саундтреки популярных фильмов, например, музыка из фильма «1+1» (композитор «1+1» — Людовико Эйнауди).
Проект LUMOS CONCERTS родом из Владивостока. Его особенность в том, что во время выступления зрители не только слушают музыку, но и ощущают особую атмосферу, созданную благодаря свету тысячи больших и маленьких свечей, зажженных вокруг артистов.
Мероприятие состоится 18 октября в 19.00 на сцене СГИИ им. Д. Хворостовского.