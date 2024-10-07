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В Красноярске пройдет концерт неоклассической музыки при тысяче свечей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярск во второй раз приедет необычный проект LUMOS CONCERTS с концертом «НЕОКЛАССИКА: Эйнауди, Рихтер».

Источник: НИА Красноярск

Музыканты исполнят всеми любимую музыку современных композиторов Людовико Эйнауди и Макса Рихтера.

Напомним, неоклассика — это музыкальный жанр, объединяющий элементы классической музыки и современных музыкальных тенденций. Одной из основных характеристик этого жанра является использование оркестрового звучания.

В программе «НЕОКЛАССИКА: Эйнауди, Рихтер» особое место занимают саундтреки популярных фильмов, например, музыка из фильма «1+1» (композитор «1+1» — Людовико Эйнауди).

Проект LUMOS CONCERTS родом из Владивостока. Его особенность в том, что во время выступления зрители не только слушают музыку, но и ощущают особую атмосферу, созданную благодаря свету тысячи больших и маленьких свечей, зажженных вокруг артистов.

Мероприятие состоится 18 октября в 19.00 на сцене СГИИ им. Д. Хворостовского.

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