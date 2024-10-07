«Театр должен провоцировать»: во Владивосток прибыл гуру театрального искусства Бразилии

«Этот спектакль своего рода результат процесса выбора того, какие вопросы мы хотим задать. Книга “Записки с того света”, по которой мы поставили театральное произведение, один из самых важных романов бразильской литературы. Для меня было вызовом взять книгу и сделать из нее драматическую постановку. Потому что Брас Кубас — один из самых главных персонажей нашей культуры и сюжет романа, написанного более 140 лет назад, очень актуален в наше время как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания. В произведении более 100 глав. Какие-то длинные, какие-то очень короткие. Некоторые главы структурированы, как диалог, а некоторые симулируют его. Например, есть глава, где герои занимаются любовью, и автор использует только точки и знаки вопроса, чтобы описать происходящее», — рассказал постановщик спектакля.