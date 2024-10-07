«Театр должен провоцировать»: во Владивосток прибыл гуру театрального искусства Бразилии

Международный Тихоокеанский театральный фестиваль (16+) подарил Владивостоку 11 уникальных спектаклей из разных уголков мира. В их число вошла бразильская постановка «Брас Кубас» (16+) труппы «Арамзем». Основатель этого творческого объединения Паулу де Мораэса в рамках мероприятия провел мастер-класс, где поделился своим опытом с местными профессионалами и ценителями театрального искусства. О философии и особенностях бразильских постановок — в материале «КП — Дальний Восток».
Искусство бразильского театра
В стенах Пушкинского театра прошла встреча с основателем труппы «Арамзем» Паулу де Мораэса, накануне представившего постановку «Брас Кубас» на сцене Приморского краевого драматического театра молодежи. Свою карьеру он начинал в качестве режиссера, сценографа и драматурга. Его спектакли были представлены в Южной Америке, Европе и Азии. Среди них: «Пятно на воде», «День, когда умер Сэм». Основой постановок Паулу де Мораэса стали литературные произведения, комиксы и кино, которые он вместе со своей командой анализирует и трансформирует в театральную пьесу.
«Начал работать над созданием и постановкой спектаклей в 21 год. Тогда для меня основой были комиксы, кино, литература. Они и стали моей вселенной театрального мира», — поделился Паулу де Мораэса.
По словам театрального деятеля Бразилии, особенности и культура страны играют важную роль в формировании труппы и создании постановок. Поэтому каждый опыт индивидуален и не гарантирует стопроцентный успех. Но главным и неизменным остается желание.
"Стоит сначала сказать о том, каким образом начинается жизнь бразильской труппы. Культурные институции этой страны очень отличаются от европейских. Не существует государственных театров. Есть независимые труппы, которые соединились благодаря сходству взглядов. Это актеры, которые работают вместе в течение многих лет. Поэтому они начинают говорить на собственном театральном языке, в своей уникальной манере рассказывать истории.
Первое, что нужно для формирования труппы — желание. Необходимо услышать, как звучит собственный голос в этом мире. Исходя из этого желания, люди ищут себе коллег, которые думают похожим образом, которые могут быть близкими, несмотря на все различия. Важно найти людей, сердца которых бьются вместе с твоим в одном ритме. Так и возникла наша труппа. Мы хотели говорить о вещах, которые важны нам. И чтобы мир нас услышал. Вот уже больше 30 лет мы вместе", — объяснил Паулу де Мораэса.
«Брас Кубас»: история одного коллекционера неудач
Мэтр отметил, что основная функция театра — задать вопросы. Он не должен давать ответы. Зритель сам их обнаружит. Театр должен провоцировать. Постановка «Брас Кубас» как раз это подтверждает.
«Этот спектакль своего рода результат процесса выбора того, какие вопросы мы хотим задать. Книга “Записки с того света”, по которой мы поставили театральное произведение, один из самых важных романов бразильской литературы. Для меня было вызовом взять книгу и сделать из нее драматическую постановку. Потому что Брас Кубас — один из самых главных персонажей нашей культуры и сюжет романа, написанного более 140 лет назад, очень актуален в наше время как с точки зрения формы, так и с точки зрения содержания. В произведении более 100 глав. Какие-то длинные, какие-то очень короткие. Некоторые главы структурированы, как диалог, а некоторые симулируют его. Например, есть глава, где герои занимаются любовью, и автор использует только точки и знаки вопроса, чтобы описать происходящее», — рассказал постановщик спектакля.
По словам режиссера постановки, в произведении говорится не о человеке из народа, а о человеке, который вырос в кругах аристократии. Ему чуждо сочувствие к рабочему классу.
"Брас — антигерой. Очень богатый и высокомерный, но в том же время он коллекционер неудач. Автор смотрит на него очень критичным взглядом, но в то же время с большой сердечной щедростью и долей меланхолии.
Я попытался создать театральную форму, которая несла бы в себе содержание. Это и есть мой основной способ постановок спектаклей. Сделать так, чтобы форма отражала содержание, а содержание — форму", — объяснил Паулу де Мораэса.
Русскую классику знают везде
"Это второй мой приезд в Россию. В прошлом месяце я участвовал в культурном форуме в Санкт-Петербурге. Идея приехать во Владивосток появилась в Китае. Там мы участвовали в театральном фестивале. Куратор мероприятия заметила меня и предложила приехать, показать искусство бразильского театра Владивостоку.
В первую очередь я хотел поделиться методом, который мы используем при создании постановки. Спектакль «Брас Кубас» это как раз воплощение многих наших приемов", — рассказал Паулу де Мораэса.
Театральный деятель мало знаком с русской культурой. Но отметил, что литература наша ему приходится по нраву.
«Хорошо знаком с русской литературой. Всегда имел большой интерес и к прозе, и к драматургии. Люблю творчество А. П. Чехова, Ф. М. Достоевского и В. В. Маяковского», — поделился бразильский режиссер.
Заглянули в закулисье
Не только театральных профи привлекла возможность послушать опытного заграничного режиссера, но и любителей.
«Моя профессиональная деятельность вообще не связана с театром. Но я очень люблю посещать разные постановки, изучать литературу по этой теме. Недавно участвовала в школе критиков, которая у нас во Владивостоке проходила. Такие встречи как сегодня — это возможность для меня заглянуть в закулисье. Любопытно узнать, как мыслит режиссер, чем руководствуется», — поделилась участница мастер-класса Светлана.
Некоторые накануне встречи с Паулу де Мораэса посмотрели его постановку «Брас Кубас». Пришли на мастер-класс за ответами.
«Вчера была на постановке Паулу де Мораэса “Брас Кубас”. Она очень меня впечатлила. Особенно цвета. Преобладал зеленый. Рада, что у меня сегодня есть возможность задать свой вопрос режиссеру постановки», — поделилась участница мастер-класса Екатерина.
Организатор международного Тихоокеанского театрального фестиваля — международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке министерства культуры России и правительства Приморского края.
В пресс-службе краевого правительства также сообщили об итогах мероприятия. Более 23 тысяч зрителей посмотрели программу третьего международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который проходил во Владивостоке с 20 сентября по 6 октября. В программу культурного форума в этом году вошли 11 спектаклей коллективов и авторов из 10 стран.